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Haberler İzmir Sahte içki ve kaçak etil alkol ele geçirildi

ve kaçak etil alkol ele geçirildi

Sahte içki ve kaçak etil alkol ele geçirildi
Giriş Tarihi: 7.9.2020

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak etil alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki üretildiğini belirledikleri merkez Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda imalat aşamasında ve satışa hazır bin 10 litre sahte rakı bulundu. Ekipler, kargo firmasında yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 300 litre etil alkolü de ele geçirdi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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