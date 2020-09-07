Tire’de köpekler ölüme terk edildi

Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kötü koşullar hayvanseverleri isyan ettiriyor. Bir yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor. Barınaktaki köpeklerin birçoğunun açlıktan öldüğünü belirten hayvanseverler, koşulların iyileştirileceğine dair belediyeden söz aldıklarını ancak hala iyileştirme yapılmadığını söylüyor.



TEMİZLİK VE TEDAVİ YOK

HAYVANLARIN mama sıkıntısı çektiğini, birçoğunun uyuz olduğu ve ölüme terk edildiklerini iddia eden Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Tire Temsilcisi Seher Kul, "Yaklaşık 1 yıldır mücadele içindeyiz. Yeni gelen belediye ile birlikte uzlaşma halinde yola çıktık ancak maalesef verdikleri sözleri tutmadılar. Tedavi yok. Mama ihalesine hala girilmedi. Temizlik çok kötü durumda. Hayvanlar ölüyor. Geçen yıl bir köpeğin başka bir köpeği yediğini gözlerimizle gördük. Uyuzdan hayvanların vücutları yaralar içerisinde. Maalesef Tire Belediye Başkanı verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı" dedi.





KÖPEK MEZARLIĞINA PARK

BARINAĞIN içinde boş bir alan olduğunu söyleyen Kul, "Oraya kepçeleri getiriyorlar. Bir işçi, ölen köpekleri toplayıp çukura gömüyor. O alana çocuk parkı yapmak istiyorlardı. Şimdi ölen köpeklerin üzerinde bir park nasıl yapılabilir?" diye sordu. Geçtiğimiz hafta barınakta kötü durumdaki bir köpeğin yanına girmek istediğini ancak buna izin verilmediğini anlatan Kul, "Darp edildim ve şikayetçi oldum. Bizim mücadelemiz hayvanların aç kalmaması, sağlıklı koşullarda yaşaması için. Belediyeyi göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ