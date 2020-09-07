Yeni hayat avcıları

Günümüzde spor denince akla ilk gelenin futbol olması elbette bir tesadüf değil. Kadın erkek, büyük küçük hepimizin yolu bir gün futbolla kesişmiştir. Mesela doğup büyüdüğüm Çiğli'de sokakta maç yaparken topa iyi vurduğum için forvet oynardım. Attığım gollerin ve ayağımdan fırlayan terliklerin sayısını ben bile unuttum. Sokaklar sahamız, taşlar ise kalemizdi. Ama bazılarımız vardı ki futbola sokakta zaman geçirmek olarak bakmaz, işi çok ciddiye alırdı. İşte sokak sokak dolaşıp sporcu toplayan semt takımları da bu çocukların peşinde. Bunlardan biri de İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Çamdibi Altınok Spor Kulübü. 1954 yılında kurulan kulübü, 6 ay önce antrenörler Süleyman Deniz ve Deniz Akbaş devralmış.



OFİS SINIFA DÖNÜŞTÜ

Kafalarında öylesine büyük düşlerle gelmişler ki kulübün başına, araya pandemi de girse tek tek gerçekleştirmeye başlamışlar hayallerini. Şu anda 13-18 yaş arası 55 sporcuları var. Onlar, sadece iyi birer futbolcu değil, iyi birer birey ve topluma faydalı insanlar yetiştirmek için çıkmışlar yola. İlk olarak kulübün ofisini bir sınıfa dönüştürerek başlamışlar işe.





4 SAAT ERKEN GELİYORLAR

Ancak sporcular bu sınıfta sadece taktik öğrenmiyor. Çocuklara kulüpte satranç, drama ve İngilizce eğitimleri de veriliyor. Süleyman ve Deniz hocalar bunun için üniversitelilerden oluşan bir öğretmen kadrosu kurmuş. Çocuklar antrenmanlarından 3-4 saat önce kulübe gelip eğitim görüyor. Amaç ise belli, çocukları internet bağımlılığından, sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak.



GURUR VE MUTLULUK

Hocalarımız yaptıkları tüm bu özverili çalışmaların karşılığında ne mi alıyorlar? Sadece gurur ve mutluluk. Yetiştirdikleri her özgüveni yüksek pırıl pırıl çocuk onlar için birer gurur kaynağı. "Benim yüzlerce çocuğum var" diyor mesela Süleyman Deniz: "Onların kendine güvenen, donanımlı insanlar olarak yetiştiğini görmek benim için büyük mutluluk." Hocalarımız bırakın ücret almayı yeri geldiğinde kendi ceplerinden karşılıyor giderleri. Deniz Akbaş ise şöyle diyor: "Ücret alma derdimiz yok. Yeter ki bu çocuklara faydalı olalım."



SPONSOR ARIYORLAR

Kulüp, belediyenin, hayırseverlerin ve sponsorların desteğiyle ayakta kalıyor. Kulüp Başkanı Nazmi Gül'ün de desteğini yanına aldıklarını söyleyen Deniz Akbaş, "Ne kadar çok sponsor bulabilirsek çocuklarımıza o kadar faydalı olabileceğiz" dedi.

Hacer ÖNOĞLU