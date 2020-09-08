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Buca Belediyesinde modeline geçildi

, korona virüs (Covid-19) salgını riskinin artması nedeniyle modeline geçti. Belediye personeli iş akışını bozmayacak şekilde dönüşümlü olarak hizmet verecek.

Buca Belediyesinde esnek çalışma modeline geçildi

08.09.2020, 12:27

Korona virüs salgınına karşı personelin ve hemşehrilerin sağlığı için önlemler alan Buca Belediyesi, esnek çalışma modeline geçti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan genelge üzerine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, esnek çalışma modeline geçilmesi ile ilgili yazıyı birimlerine gönderdi.

60 yaş üzeri, kronik hastalığı olan ve hamile personelin idari izinli sayılmasını içeren yazıda, personelin iş akışını bozmayacak şekilde ise birer gün arayla yüzde 50 kapasiteyle görevini sürdürmesi gerektiği ifade edildi. Esnek çalışma sistemine geçiş, Buca Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden, "İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde personellerimizin ve siz değerli hemşehrilerimizin can güvenliği için esnek çalışma sistemine geçiyoruz. Personellerimiz, iş akışını bozmayacak şekilde dönüşümlü olarak birer gün arayla hizmet verecektir. Bu süreçte bir kez daha hemşehrilerimizden maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini rica eder, sağlıklı günler dileriz" ifadeleriyle duyuruldu.

İHA

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