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Haberler İzmir Çeşme'de korkunç olay! Birden aralarına daldı

Çeşme'de korkunç olay! Birden aralarına daldı

Son dakika... 'de yaşanan korkunç olay saniye saniye kameralara yansıdı. Çeşme ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü, bir kişiyi iki aracın arasına sıkıştırarak yaraladı.

08.09.2020, 16:23



Kaza, öğle saatlerinde Çeşme ilçe terminalinde meydana geldi. Bir sürücü otomobiliyle terminalinden çıkmak için hareket etti. Fren yerine gaza basan sürücü, bir yolcu ve otobüs firmasında çalışan iki kişinin üzerine süratle geldi. Yolcu ve otobüs firmasının erkek çalışanı kazadan kıl payı kurtulurken, aynı firmanın kadın çalışanı araç tarafından sürüklenerek park halindeki başka bir aracın arasına sıkıştı.

Kazada yaralanan kadın, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının ayağının kırıldığı belirtildi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

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