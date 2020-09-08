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Haberler İzmir İzmir’de iki ayrı depoya sahte içki baskını

’de iki ayrı depoya baskını

Son dakika... 'in ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda 6 bin 169 şişe ve 1000 litre sahte votka, 1000 litre sahte votka, 6 bin 325 litre etil alkol, 9 bin boş şişe ile paketleme makinesi, şişe dolum ve etiketleme makinesi, 100 binden fazla sahte bandrol, 200 binden fazla şişe kapağı ele geçirildi.

İzmir’de iki ayrı depoya sahte içki baskını

08.09.2020, 12:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,12:44

Son dakika... Jandarma ekipleri tarafından İzmir Kemalpaşa'da iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda, çok sayıda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde yer alan iki ayrı depoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 6 bin 169 adet 70 cl'lik şişelenmiş halde sahte votka, bin litre dökme halde sahte votka, 6 bin 325 litre etil alkol, 9 bin adet boş şişe, bir adet paketleme makinesi, bir adet şişe etiketleme ve bir adet şişe dolum makinesi, 100 bin adedin üzerinde sahte bandrol, 200 bin adedin üzerinde şişe kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişinin adli işlemleri devam ediyor.



AYRI GİZLİ BÖLME
Öte yandan, sahte içki imal edilen depo içerisinde şüpheliler tarafından ayrı bir bölme oluşturulduğu, gece saatlerinde ışıkların açık olmasından şüphenilmemesi için imalatın gece saatlerinde bu bölmede yapıldığı öğrenildi.

İHA

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