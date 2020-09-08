İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sokulacağı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan araçta 1 kilo 725 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Ekipler tarafından bir depoya gerçekleştirilen operasyonda ise 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si Arnavut uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
Kaynak: DHA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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