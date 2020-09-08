Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araca ve bir depoya düzenlenen iki farklı operasyonda, 1 kilo 725 gram metamfetamin ve 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

08.09.2020, 18:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,18:39