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İzmir'de operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir ekipleri tarafından bir araca ve bir depoya düzenlenen iki farklı operasyonda, 1 kilo 725 gram metamfetamin ve 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirilirken 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

08.09.2020, 18:38 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,18:39

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sokulacağı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan araçta 1 kilo 725 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Ekipler tarafından bir depoya gerçekleştirilen operasyonda ise 62 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2'si Arnavut uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi


Kaynak: DHA
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