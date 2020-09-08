Karşıyaka’nın göbeğinde toz toprak içinde kaldılar

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Karşıyaka'da yaklaşık 5 ay önce İmbatlı Mahallesi 1595 Sokak ve etrafında başlatılan doğalgaz çalışmaları, vatandaşların kabusu oldu. 1595 Sokak'taki Gaye Sitesi ve Ege Sitesi'ndeki apartmanlarda yaşayan yüzlerce aile, adeta kaderlerine terk edildi.

'NASIL İŞ ANLAMADIK'

Eski Karşıyaka Devlet Hastanesi'nin hemen arkasında kalan sokaklardaki çalışmaların çok yavaş ilerlediğini ve bazı günler ise hiç çalıma yapılmadığını ifade eden vatandaşlar, seslerini yetkililere duyuramadıklarını anlattı. Apartmanlarında 25-30 imza topladıklarını aktaran Rami Doğaner, "Her yeri kazdılar ama düzeltmediler. Bu nasıl iş anlamadık. Sokaklarımızda temiz bir yol kalmadı. Ne zaman bitirileceğini sorduğumuzda, 'bilmiyoruz' diyorlar. Muhtarımıza durumu ilettik ama bir sonuç çıkmadı. İmza toplayıp belediyeye de durumu ilettik ama kimse ilgilenmedi. Burası dağ başı değil. Artık bu toz topraktan kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

Metin BURMALI