Metroda dehşet saçtılar

Diğer güvenlik görevlileri ve vatadaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan 29 yaşındaki Topuz hastaneye kaldırıldı. Polis, güvenlik kameralarından eşkallerini tespit ettiği 4 magandayı yakalamak için çalışma başlattı.

VATANDAŞI TACİZ ETTİLER

OLAY önceki gün Halkapınar'da yaşandı. İddaya göre metro turnikelerinden vatandaşları rahatsız ederek kart göstermeden içeri giren 4 kişi taşkınlık yapmaya ve bazı yolcuları taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik elemanlarından Murat Topuz'u iki yerinden bıçaklayan metro eşkıyaları kayıplara karıştı. YARALI güvenlikçi hastanede tedavi altına alınırken, polis eşkallerini belirlediği 4 zanlının peşine düştü.

FATİH ŞENDİL