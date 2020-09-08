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Haberler İzmir Polise çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

Polise çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucunun etkisinde kullandığı minibüsle kontrol noktasında görev yapan polis memuru 'e çarparak ölümüne sebep olan sürücü 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Polise çarparak ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

08.09.2020, 19:21 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,19:23

19 Kasım 2018'de Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana gelen kazada, 43 DA 218 plakalı panelvan minibüsü kullanan Sedat A., yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş'e çarpmış. Keleş, 8 gün boyunca yaşam savaşı verdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Sedat A.'nın kan ve idrar tahlillerinde uyuşturucu hap ve esrar kullandığı belirlenmişti. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Sedat A. avukatının itirazı üzerine serbest bırakılırken, hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME

İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Cumhuriyet Savcısı, sanık yönetimindeki hafif ticari aracın, Menderes- Seferihisar yol ayrımında seyrettiği esnada karşıya geçmeye çalışan polis memuru Buket Keleş'e, tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde, çarparak ölümüne neden olduğunu, sanığın uyuşturucu-uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığının da muayene ile tespit edildiğini belirtti. Sanığın kazada asli kusurlu olduğunu belirten savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Hakim sanığın 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemi "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezanın 5 yıl 4 aya çıkartılmasına karar verdi. Sanığın yargılama sürecindeki iyi halini dikkate alan hakim, takdiri indirim uygulayarak sanığa, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi. Sanığın ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konulmasına karar verildi.

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