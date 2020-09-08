Tire’de İZSU çukurları kazaya davetiye çıkarıyor

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İzmir Tire'de, İZSU'nun açıp kapatmayı unuttuğu çukurlar vatandaşı çileden çıkartıyor. Hekim Hamamı caddesinde ikamet eden vatandaşlar İZSU'nun kazdığı çukurun yaklaşık 20 gündür kapatılmadığını belirtti. Söz konusu yolun oldukça dar ve işlek olduğunu ifade eden mahalleli, "Derekahve ve Toptepe mesire alanlarına giden yol günün her saati işlek. Çukurlar yüzünden yolun yapısı bozuluyor. Bin bir güçlükle ulaştığımız yetkililer ise 'kısa sürede yapacağız' dediler ama aradan 20 gün geçti hala kimse ilgilenmedi" diye konuştular.

Metin BURMALI

İZSU'dan çevre skandalı! Arıtma tesisi yerine kaçak foseptik çukuruna boşaltıyorlar