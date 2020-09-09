İzmir Tire'de bir çiftlikte bulunan 70 bin lira değerindeki yüzlerce balya saman, yangında küle döndü. Kahrat mahallesinde Rıdvan Kuru'ya ait çiftlikte samanların depolandığı alandan alevler yükseldi. İtfaiye yangını başka yerlere sıçramadan söndürdü. Yüzlerce balya saman kül oldu, kurtarılan samanlar kullanılmaz hale geldi.
Beş kamyon saman kül oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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