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Haberler İzmir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 9 Eylül mesajı

Çavuşoğlu'ndan 9 Eylül mesajı

Mevlüt Çavuşoğlu, 98 yıl önce sadece 'in değil tüm Anadolu'nun Yunan zulmünden kurtulduğunu belirterek "O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 9 Eylül mesajı

AA

09.09.2020, 13:41

Çavuşoğlu, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm şehit ile gazilerini saygı ve rahmetle andığını aktaran Çavuşoğlu, "98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın tazminata mahkum olduğunu anımsatarak "O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu." mesajını verdi.

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