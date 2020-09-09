  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de 13 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

'de 13 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Son dakika... ’in Seferihisar ilçesinde, 13 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D isimli şahsın, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de 13 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

09.09.2020, 13:52

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması çalışmaları kapsamında harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, Düzce Mahallesi'nde ikamet eden S.D.'nin sahte kimlik belgesi kullandığı ve arama kaydının bulunduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenlenerek S.D. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Ekipler tarafından yapılan sorgulamada, şahsın S.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullandığı, 13 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğunu tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D isimli şahsın, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Milas'ta market sahibi kadını darp eden saldırgan Adana'da yakalandı!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 13 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA