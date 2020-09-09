İzmir'de elektrik kesintisi 9 Eylül Çarşamba!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün pek çok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 9 Eylül Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....