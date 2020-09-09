Körfez’de 33 yıl sonra bile yüzülmez

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in "Körfez'de 3 yıl içinde yüzülecek" sözünün ardından yapılan çalışmalar, bu konuda atılan adımların yetersiz olduğunu gösterdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, önceki başkan Aziz Kocaoğlu döneminde yapılan yanlışların Soyer döneminde de devam ettiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

'BETONLAMAK CİNAYETTİR'

Kocaoğlu dönemi yanlışlarından olan ve Soyer'in de devam ettirdiği derelerin altını betonlama ve Meles Çayı'ndaki kireçleme işlerinin neden yapıldığına dair bilimsel bir dayanak bulamadığını vurgulayan Yaşar, "Derelerin altını betonlamak bir cinayettir. Derelerin altını betonlayarak su ve toprak ilişkisini kopartıyorlar. Yani biyolojik yaşamı sonlandırılıyorlar. Bugün dünyadaki balıkların yüzde 95'i deltalarda yakalanır. Eğer siz derelerin altını betonlarsanız, balıkların bu besin kaynağını kesmiş olursunuz ve Körfez'in biyolojik yaşamını da olumsuz yöne çekersiniz" ifadelerini kullandı. "Körfez ile ilgili 1999 yılından bu yana basına konuştuğunu aktaran Yaşar, "2002 yılında büyük kanal projesinin bitiminden sonra 2003 yılında katıldığım bir programda Körfez'e temiz su akışının sağlanmasından 1 yıl sonra en azından İnciraltı-Konak arasında yüzeriz demiştim. Bu sözümün hala arkasındayım. O günden bugüne hep aynısını söyledim. Bu kafa ile 3 yılda değil, 33 yılda bile Körfez'de yüzemezler" diye konuştu.

Doğan Yaşar, temiz su akışı sağlanmadan Körfez'de yüzmenin bir hayal olduğunu söyledi.



'AYNI YANLISLAR HALA DEVAM EDİYOR'

KÖRFEZ'DE yüzülmesi için acilen tüm arıtma tesislerinin devreye sokulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Gerektiğinde bu tesislerin eğer yapılabilirse, belediye tarafından sübvanse edilmesi ama mutlaka derelere girişi ve dolayısı ile Körfez'e temiz su sağlanması birincil şarttır. Hatta bu konuda ayrı bir zabıta birimi kurularak dereler kontrol altına alınmalıdır. Temiz su girişi sağlanmadan Körfez'de yüzmek hayaldir. Kocaoğlu döneminde gerçekleştirilen yanlışların tamamına devam ediliyor. Körfez'e hala kimyasal atıklar atılıyor" dedi.

Mert ALPDÜNDAR

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