‘Yanan alanlar hızla yeşillendirilecek’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, geçtiğimiz günlerde otluk alanda yangın çıkması sonucu 58 aracın ve ormanlık arazinin zarar gördüğü Ekmeksiz Plajı çevresini ziyaret etti. Mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirten Dağ, "Manipülasyonlar, çalışmaları gölgeleme çabasının ürünüdür. Bu alanlarda yeşillendirme faaliyeti yürütülecek" ifadelerini kullandı.