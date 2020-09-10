Eşinin boğazını kesip 5’inci kattan atladı

İzmir'in Buca ilçesinde ilkokul sınıf öğretmeni İrfan Temelli (50), boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi emekli bankacı Meryem Temelli'yi (51), 8 yaşındaki oğlunun gözü önünde boğazını keserek öldürdü. Temelli, korkunç cinayetin ardından beşinci kattan atlayarak hayatına son verdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, anne ve babasının feci şekilde öldügünü görerek şoka giren minik Erdem'i koruma altına aldı.



EVE GELİRKEN BÖREK ALMIŞ

Korkunç olaylar dün öğlen saatlerinde Şirinyer Efeler mahallesinde yaşandı.

30 Ağustos İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan İrfan Temelli ile emekli bankacı eşi Meryem Temelli'nin boşanma süreci beş aydır sürüyordu. Eşini aldattığı için ayrılma sürecinde olduğu ve sevgilisiyle birlikte yaşadığı öğrenilen İrfan Temelli, dün çocuklarını görmek için eşinin yaşadığı eski evine geldi. Ancak fırından börek alan ve neşeli olduğu gözlenen İrfan Temelli ile eşi Meryem Temelli arasında bir anda tartışma çıktı.

TARTIŞMANIN alevlenmesiyle mutfaktan ekmek bıçağını alan öfkeli adam, 8 yaşındaki çocuklarının çığlıkları arasında Meryem Temelli'nin boğazını keserek öldürdü.



Gözyaşlarına boğulan ve 'yapma baba' diye yalvaran çocuğuna son kez bakan Temelli, 5. kat balkonundan kendini boşluğa bıraktı.

Giriş katındaki korkuluklara çarpan İrfan Temelli olay yerine feci şekilde can verdi.





GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

KOMŞULARIN ve çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polis, çifte cesetle karşılaştı. Polisler daireye çıktığında, dehşeti yaşayan minik Erdem, yaşananları gözyaşlarıyla polise anlattı.

Şoka giren çocuk polis tarafından korumaya alınırken, cesetler otopsi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı.

Fatih ŞENDİL