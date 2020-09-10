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Haberler İzmir İzmir'de 13 kaçak göçmen kurtarıldı

'de 13 kaçak kurtarıldı

'in Dikili ilçesinde, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak , Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'de 13 kaçak göçmen kurtarıldı

10.09.2020, 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,08:38

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Yasa dışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışan 4 kişi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 13 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 kişiyi yakaladı. Kaçak göçmenler Sahil Güvenlik Botunca karaya çıkartıldı.

DHA

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