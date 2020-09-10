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İzmir'de elektrik kesintisi 10 Eylül Perşembe!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Rapora göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte 10 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

10.09.2020, 09:00