Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanma bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri olacak? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 10 Eylül Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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