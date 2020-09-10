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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 10 Eylül Perşembe!

'de elektrik kesintisi 10 Eylül Perşembe!

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Rapora göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde kesinti yaşanacak? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 10 Eylül Perşembe!

10.09.2020, 09:00

Elektrik ve su kesintileri yoğun şekilde araştırılıyor. 'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanma bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri olacak? İşte detaylar...

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