  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de ilginç olay! Paketteki havalı tüfek ateş alınca...

'de ilginç olay! Paketteki havalı tüfek ateş alınca...

'de kargoculuk yapan Yusuf S., taşıdığı paketteki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'de ilginç olay! Paketteki havalı tüfek ateş alınca...

10.09.2020, 08:39 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,09:01

İzmir'de, bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.


Olay, saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir kargo firmasının transfer merkezinde Yusuf S., içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı. Bu sırada paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

DHA

“Ölmeden önce sesimizi duyun” Kafe ruhsatıyla disko açan 40 işletmeye ceza

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de ilginç olay! Paketteki havalı tüfek ateş alınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA