Kurtuluşa görkemli kutlama

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı zaferinin 9 Eylül 1922'de taçlandırıldığı İzmir'de, büyük zaferin yıldönümünde yüne coşku vardı. Etkinlikler korona virüs önlemleri kapsamında mesafeli olarak gerçekleştirilirken, vatandaşlar dev Türk bayrağını hep birlikte meydana taşıdı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalara Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra AK Parti ve CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

'DEMOKRASİNİN TEMELLERİ'

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir'in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele; Ortadoğu'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Asya'ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu. İzmir'in Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri bu kadar sahiplenmesi, demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 9 Eylül ruhu ile ilgilidir. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de İzmir, bu anlamlı günü aynı ruh ve heyecanla kutlamaya devam edecek, halk egemenliğine dayanan İzmir'in kurtuluşun 98'inci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve her türlü zorluğa rağmen insanlık tarihinin en büyük direnişini gerçekleştirenleri, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.





KONAK ATATÜRK MEYDANI'NA ÖZEL TASARIM

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Meydanı olarak bilinen Atatürk Meydanı'nın adının bilinirliğini artırmak için bir çalışma yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzünün özel olarak tasarlandığı anıt-tabela, törenle açıldı. Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramları Kutlama Kurulu Başkanı Ulvi Puğ, "Her şeyi Atatürk'e borçluyuz. İzmir'in dağları, gecekondusu Atatürk kokar. İzmir Atatürkçülüğün başkentidir. Bu da en büyük unvanlardan biri" diye konuştu.



YUNAN KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE GENÇLİK BİRLİĞİ'NDEN EYLEM

Türkiye Gençlik Birliği, İzmir'in kurtuluşunun 98. yıldönümünde Yunanistan Başkonsolosluğu önünde, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklama yaptı. Basın açıklamasını okuyan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, "Yunanistan'a piyon rolü veriliyor. 15 Mayıs'ta İzmir'e düşman olarak gelenlerin sonunu unutmayın. 9 Eylül'de hemen arkamızdaki şu engin denize dökülenleri unutmayın" dedi. Gençler, açıklamanın ardından başkonsolosluğun önüne Çanakkale Savaşı'nda boğazın derin sularına gömülen Fransız zırhlısı Bouvet'in fotoğrafını bıraktı.



TÜRK YILDIZLARI VE SOLO TÜRK'TEN GÖKYÜZÜNDE ŞÖLEN

Kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları ve Solo Türk, tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figür çizdi. Ardından kutlamalara Konak Meydanı'nda devam edildi. Protokol üyelerinin gelmesiyle başlayan törende ilk olarak süvari birliği temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırıp, İzmir Valiliği binasına Türk bayrağı çekti. Ardından süvari komutanı, Vali Köşger'e Türk Bayrağı teslim etti. Köşger de bayrağı 3 kez öpüp alnına götürerek teslim aldı.

Mert ALPDÜNDAR

İzmir'de muhteşem görüntüler! Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu

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