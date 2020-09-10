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Haberler İzmir MSB paylaştı! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin tarihi fotoğraflar

paylaştı! 'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin tarihi fotoğraflar

'in düşman işgalinden kurtuluşu büyük bir coşkuyla kutlandı. (), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin nostaljik fotoğraf paylaşımında bulundu.

MSB paylaştı! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin tarihi fotoğraflar

10.09.2020, 12:20

Milli Savunma Bakanlığı İzmir'in kurtuluşuyla ilgili tarihi fotoğraflar paylaştı.



MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yapılan fotoğraf paylaşımında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişine ve tören birliklerine ait yer alıyor.

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