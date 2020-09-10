Milli Savunma Bakanlığı İzmir'in kurtuluşuyla ilgili tarihi fotoğraflar paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yapılan fotoğraf paylaşımında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişine ve tören birliklerine ait yer alıyor.
MSB paylaştı! İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin tarihi fotoğraflar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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