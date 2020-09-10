Ülkücüler 12 ada için yürüdü

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir'in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül'de "İstiklal İçin Kararlılık" yürüyüşü düzenledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapılan yürüyüşte konuşan vakfın genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, yürüyüşün amacının Türk milletinin milli meselesi olan 12 ada sorununu ortaya koymak ve Türkiye'nin adalar üzerindeki hakkını tüm dünyaya duyurmak olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yunan hükümeti aklını başına almalıdır. Aksi halde günah, Türk milletinden gitmiş olacak" dedi.

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