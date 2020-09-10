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Haberler İzmir Yasa dışı geçiş operasyonu: 6 organizatör tutuklandı

Yasa dışı geçiş operasyonu: 6 organizatör tutuklandı

'nde motoryatın su alması sonrası ekiplerinin yönlendirdiği kuru yük gemisiyle kurtarılan 157 sığınmacının yasa dışı geçişini organize ettiği suçlamasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı geçiş operasyonu: 6 organizatör tutuklandı

AA

10.09.2020, 15:58

İzmir'den İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan ve dün Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında kurtarılan sığınmacıların ifadesi doğrultusunda Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla Türk vatandaşı 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken 3 kişinin ise arandığı ifade edildi.

Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir'den İtalya'ya gitmek isteyen sığınmacıların bindiği motoryat, dün Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başlamış, Yunan unsurlarının yardım talebine yanıt vermemesi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinden yardım istenmişti. Ekiplerin yönlendirdiği kuru yük gemisiyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çoğunluğu Afganistan uyruklu 157 sığınmacı kurtarılarak Çeşme Limanına getirilmişti.

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