Zorba büyükşehir eşkıyalık yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ şirketi aracılığıyla kiraladığı İnciraltı girişindeki Levent Marina'da imza attığı uygulama ile "Burası dağbaşı mı?" dedirtti. Belediye, 16 yıldır bu marinada faaliyet gösteren ve İzmir'in en gözde balık restoranlarından biri olan Sipari'ye adeta zorbalık yaptı. Belediye, sözleşmesi devam ettiği için restoranını kapatmayı kabul etmeyen Sipari'ye geri adım attırmak için yapmadığını bırakmadı.

GECE YERLE BİR EDİLDİ

Belediye, hukuki yöntemler yerine adeta zorbalığa başvurarak önce restoran girişine hendekler kazdı, ardından beton bariyerler koydu. İzmir'in hem iş dünyası hem de bürokratların uğrak yeri olan Sipari'ye hala daha insanların gelmeye devam ettiğini gören belediye, bu kez de içeride müşteriler varken, mekanın önüne kamyonları park ettirip deniz manzarasını kapattı. Ancak belediyenin bu tutumuna rağmen işletmeciler mekanı kapatmayı reddedince adeta restorandan intikam alındı. Büyükşehir ekipleri, 4 Eylül Cuma gecesi kimseye haber vermeden restoranın bahçesine iş makineleriyle girdi ve bahçeyi yerle bir etti. Ayrıca bahçe içindeki ağaçlar da kırıldı, ezildi. Belediye çalışanları, alanda bulunan ağaçlarla masa ve sandalyelere de zarar verdi. İşletme ortakları Mehmet ve Cemal Önen, yapılan bu uygulamaya karşı 'delil tespit' davası açtı. Buna göre yargının görevlendireceği uzmanlar, işletmede oluşan zararı tespit edecek ve ortaklar da bu çerçevede belediyeye dava açacak.





SONRADAN FARK ETTİLER

YENİ Asır'ın ulaştığı işletmecilerden Cemal Önen, süreci anlattı. 16 Haziran'da ihaleyi kazanarak işletmeciliği devralan İZDENİZ A.Ş'nin ilk başta mekandan çıkmaları yönünde herhangi bir bildirim yapmadığını aktaran Önen, "Sözleşme imzalayacağımızı zannederken, 2 hafta sonra ihtarname gönderildi. İZDENİZ'den gelen yazıda, Sipari'nin İZDENİZ'in kiracısı olarak faaliyetine devam edeceği bilgisi yazıyordu. Gönderilen ihtarnamede ayrıca 10 yıllık sözleşmesi dolan kiracıların süre bitiminde çıkarılabileceği, bizim de 10 yıllık sözleşmemizin 1 Ekim'de dolacağı, bu nedenle mekanı boşaltmamız gerektiği belirtildi. Avukatlarımız, bizim sözleşme gereği 2027 yılına kadar çıkarılamayacağımızı ifade etti. Bunu sonradan fark eden İZDENİZ avukatları da yapılan hata üzerine şok yaşadı. 1 Ekim'de mekanı boşaltmamızı isteyen İBB, kendi belirlediği süreyi bile beklemeden 1 ay boyunca tacizde bulundu" dedi. Sipari'nin hukuki girişimlerini yürüten Ulusu Hukuk Bürosu'ndan Toros Yoldaş da, "Sözleşme devam ediyor. Yasal yollara başvurumuz var, Delil tespitinden sonra yasal hakkımız kullanılacak. İZDENİZ firmasının yanı sıra Büyükşehir'in araçları da kullanıldı. Bunlarla ilgili görüntüleri de sunduk" açıklamasını yaptı.





HUKUKÇULAR NE DİYOR?

AVUKAT MUSTAFA KEMAL TURAN: Ortada bir hukuki anlaşmazlık varsa, belediyenin burada önce tahliye davası açması lazım. Kordon'da da böyle bir yer vardı. Tahliye kararı için proje bekletilmişti. Kişinin sözleşmesi varsa, 'ben yaptım oldu' deyip bu şekilde yıkmak hukuken yanlış. Belediyenin müdahalesi kabul edilemez. Sorumlular hakkında ceza hukuku boyutu da var.

AVUKAT OĞUZ DEMİRCİ: Burada belediyenin sorunu hukuken çözüp öyle tahliye ettirmesi lazım. İçinde kiracı varsa, işgalci bile olsa, kira kontratı olmasa bile burayı yıllardır kullanıyorsa malın gerçek sahibi bile bunu yapamaz. Eğer kiracıysa tahliye, işgalciyse 'müdahalenin meni' davası açılması lazım. 'Ben belediyeyim' deyip bunu yapamazsın.



YILLIK 480 BİN TL TEKLİFLE KAZANMIŞTI

TÜRK Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın mülkü olan mekan, 2004'te Toygun Otomotiv, 2010'da da Dirinler Makine tarafından kiralanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ şirketi ise, yıllardır süren bağlama ve çekek yeri sorununu çözmek için açılan Levent Marina ihalesine katıldı. Aylık 152 bin TL muhammen bedelle çıkılan ve 10 tüzel kişinin katıldığı ihalede, 15'inci tur sonunda İZDENİZ, aylık 480 bin TL'lik teklifle Levent Marina'yı 5 yıllığına kiralamıştı.

Ercan AKGÜN

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