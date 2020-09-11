Alabora hayatlar

157 göçmen İzmir'den motoryata binerek yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek için harekete geçti. Bir süre sonra göçmenlerin bulunduğu motoryat, Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başladı.

KURU YÜK GEMİSİ GİTTİ

Bunun üzerine göçmenler, Yunanistan unsurlarından yardım talep etti. Göçmenlerin yardım talebi Yunanistan unsurlarınca cevapsız kalırken, göçmenler bu kez çareyi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aramakta buldu. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motoryata yakın olduğu tespit edilen bir kuru yük gemisini göçmenlerin olduğu yere yönlendirdi.

GEMİYE ALIP KURTARDILAR

Bölgeye gelen kuru yük gemisi, çoğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yaklaşık 157 göçmeni gemiye alarak kurtardı. Göçmenler, önce kuru yük gemisi ile Çeşme ilçesi açıklarına, buradan da Çeşme Limanı'na getirildi. Öte yandan yine İzmir'in Dikili, Muğla'nın Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.



9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÖÇMENLERIN yurt dışına yasa dışı yollarla çıkışını organize ettiği iddia edilen 9 kişinin Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.