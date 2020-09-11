  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Alabora hayatlar

Alabora hayatlar

’den kaçak yollarla İtalya’ya gitmek isteyen 157 göçmeni taşıyan motoryat yakınlarında alabora oldu. Göçmenler, bölgeden geçen bir kuru yük gemisi tarafından kurtarılarak Çeşme’ye getirildi.

Alabora hayatlar
Giriş Tarihi: 11.9.2020

157 göçmen İzmir'den motoryata binerek yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmek için harekete geçti. Bir süre sonra göçmenlerin bulunduğu motoryat, Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında şiddetli rüzgar nedeniyle su almaya başladı.

KURU YÜK GEMİSİ GİTTİ
Bunun üzerine göçmenler, Yunanistan unsurlarından yardım talep etti. Göçmenlerin yardım talebi Yunanistan unsurlarınca cevapsız kalırken, göçmenler bu kez çareyi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aramakta buldu. Göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motoryata yakın olduğu tespit edilen bir kuru yük gemisini göçmenlerin olduğu yere yönlendirdi.

GEMİYE ALIP KURTARDILAR
Bölgeye gelen kuru yük gemisi, çoğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen yaklaşık 157 göçmeni gemiye alarak kurtardı. Göçmenler, önce kuru yük gemisi ile Çeşme ilçesi açıklarına, buradan da Çeşme Limanı'na getirildi. Öte yandan yine İzmir'in Dikili, Muğla'nın Marmaris ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 48 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
GÖÇMENLERIN yurt dışına yasa dışı yollarla çıkışını organize ettiği iddia edilen 9 kişinin Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alabora hayatlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA