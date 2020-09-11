İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu! Gizlendiği yerde sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişinin Bornova'da saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında yasa dışı silahlı örgüt kurmak veya katılmak, silahlı terör örgütüne üye olma, devlet birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve kasten öldürme gibi suçlardan 7 aranma kaydı bulunan S.K'yi başkası adına düzenlenmiş kimlikle gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba Avrupa Parlamentosu'na gidecek!

İzmir'de PKK/KCK operasyonu! İstihbarat çalışmasıyla yeri tespit edildi