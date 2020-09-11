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’deki otobüslerde ayakta yolcuya tepki

İzmir’deki otobüslerde ayakta yolcuya tepki
Giriş Tarihi: 11.9.2020

Korona tedbirleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyeceğine dair yaptığı açıklamanın ardından İzmir'de durumun vehameti gözler önüne serildi. Bornova'nın en çok yolcu taşıyan hatlarından 565 numaralı otobüsün tıklım tıklım yolcu alması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar ayakta yolcu alma yasağının İzmir'de de uygulanmasını istedi. Bu şekilde hastalığın daha çok yayılacağını söyleyen yolcular, "Yetkililerin karara uymasını istiyoruz" dedi.

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