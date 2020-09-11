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Haberler İzmir Valilikten flaş karar! İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi

Valilikten flaş karar! 'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi

Son dakika... 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışındaki sosyal etkinlikler yapılmayacak.

Valilikten flaş karar! İzmir'de Kovid-19 nedeniyle sosyal etkinlikler ertelendi

AA

11.09.2020, 10:30 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,10:30

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir İl Hıfzısıhha Kurulunun yaptığı toplantıda yeni kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19'a bağlı olarak vaka artışlarının fazla olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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