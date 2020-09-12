Eşimi patronun baskısı öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz akşam arabalı vapurdan denize atlayan ve tüm aramalara rağmen bulunamayan şahsın cesedi karaya vurdu. Denizden çıkarılan şahsın iki çocuk babası İlkay G. (43) olduğu belirlendi.

PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞTU

ÇİĞLİ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir elektrik şirketinde üretim müdürü olarak görev yapan kocasının intiharının arkasında patronu Sinan K.'nın baskısı olduğunu iddia eden Hicran G.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Eşim patronunun, 'Sen çok çalışıyor gibi görünüp hiç iş yapmıyorsun, hiçbir işe yaramıyorsun' sözlerine çok içerlemişti. Patronu işyerinde kendisine baskı uyguluyordu. Bir işi bitirmeden başka bir iş verip hata yapmasına neden oluyordu. Bu olaylar nedeniyle psikolojisi bozulan eşim psikiyatrik tedavi bile gördü" dediği öğrenildi.

"HESABINI SORACAĞIM"

ACILI eş Hicran G.'nin, "Kocam işyerinde kendisine yapılanlar yüzünden intihara sürüklendi. İki çocuğumuz yetim kaldı. Yuvamız dağıldı. Değer miydi? Asla. Ama ben kocamı bu noktaya getirenlerden hukuk önünde hesap soracağım" dediği öğrenildi.



24 SAAT SONRA BULUNDU

İZDENİZ'E ait arabalı vapura binen İlkay G. 8 Eylül günü iddiaya göre bir anda kendisini denize attı. Olayı gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerinde arama çalışması başlatıldı. İlkay G.'nin cansız bedeni, 24 saat sonra Bostanlı sahili Günbatımı İskelesi yakınlarında görüldü.

Fatih ŞENDİL