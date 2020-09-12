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'de baskını! Binlerce lira ceza kesildi

'in Bornova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından oynatıldığı tespit edilen dernek ve depolara yapıldı. Yapılan baskınlarda, kumar oynayan 101 kişiye 139 bin 807 lira, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 17 şahsa 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de kumar baskını! Binlerce lira ceza kesildi

12.09.2020, 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,14:46

İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma tarafından dernek ve depolara yapılan operasyonda kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan ve oynatan şahıslara ceza yağdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere, Gökdere, Egemenlik ve Yaka Mahallelerinde bulunan 2 dernek ve 3 depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak Jandarma Narkotik timleri ve narkotik köpekleri desteği ile operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda tombala olarak tabir edilen kumar oyununu oynadığı tespit edilen 101 kişiye 139 bin 807 lira, pandemi kurallarına aykırı hareket eden 17 şahsa 53 bin 550 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, gerçekleşen operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında da adli işlem başlatılarak, 37 materyale el konuldu. İçerisinde kumar oynandığı tespit edilen 2 dernek hakkında ilgili makamlara tutanak gönderilirken 3 depo da Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından faaliyetten men edildi.

İHA

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