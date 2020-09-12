Lastikli tramvay yoldan çıktı

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz 9 Eylül'de hizmete sokulan ve Alsancak Limanı Viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında sefer yapmaya başlayan 'lastik tekerlekli' nostaljik tramvay önceki gün yoldan çıktı. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı.



66 YIL SONRA

Son seferini 1954 yılında yapan Nostaljik Tramvay, 66 yıl sonra İzmir'in kalbi Kordon'da 9 Eylül'de hizmete alındı. Ancak Büyükşehir'in yaptırdığı yeni tramvay raylar üzerinde değil tekerlekler üzerinde gidiyordu. Nostaljik tramvayın ilk seferine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tramvaylarımızın isimlerini İzmir'imizle özdeşleşmiş olan 'Boyoz', 'Gevrek' ve 'Çiğdem' olarak belirledik" demişti. Tramvaylardan biri Alsancak Limanı'na doğru gittiği sırada yoldan çıktı. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.

● Bilal Gülşahin: Millet metroyla hızlı trenle uçan taşıtla uğraşır. İzmir Belediyesi 1800'lü yıllarda Abdülhamid Han döneminden kalma taşıtlara yol bile yapamamış. Çok gericiler gerçekten.



● Galileo: Bunu kullanan da kesin ESHOT şoförüdür. Alayının ayarı yok.



● Ponçik: Ne gerek vardı? Ayranımız yok içmeye... Erkan.K: Sayın Soyer in başarıyla!!!! yönettiği İzmir'i anlatan güzel bir örnek.



● Beyin bedava: Tam bir fiyasko...

MERTALP DÜNDAR