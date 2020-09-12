Önce duvara sonra agaca çarptı: 2 ölü

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce duvara, daha sonra da ağaca çarparak durabildi. Kazada demir yığınına otomobilin sürücüsü İsmail Başak ve Mehmet Akın'ın (28) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Serhat Erdem (19) ve Ali Fırat Akın (23), hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilin hız göstergesinde ibrenin 200 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi.