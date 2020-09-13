100 bin lira beyan etti değeri en az 1 milyon

Yeni Asır'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve İzmir Köy-Koop Başkanı eşi Neptün Soyer'in Seferihisar Ulamış'taki zeytinliklerine "Sıkma tesisi yaptıracağız" diye izin alıp havuzlu villa inşa ettiğini ortaya çıkarması büyük yankı uyandırdı. Soyer çiftine tepki yağarken başka bir skandal daha patladı. Soyerlerin mal beyanlarında 2018 yılında aldıklarını belirterek değerini 100 bin lira olarak gösterdikleri 21.7 dönüm zeytinliğin aslında servet değerinde olduğu anlaşıldı. 21 dönümlük zeytinliğin değerinin en az 1 milyon lira civarında olduğu ortaya çıktı.

'200 BİN LİRAYA BİZE SATSIN'

Dünkü haberimizin ardından hem arayan hem de sosyal medyada yorum yapan birçok kişi oldu. Sıkma tesisi ve sulama havuzu yapmak için izin alıp havuzlu villa inşa eden Soyer çiftine kendilerini seçimde desteklemiş CHP'liler bile tepki gösterdi. Özellikle Soyer çiftinin 2018 yılında aldıkları arazinin değerini kamuoyuna açıkladıkları mal beyanlarında 100 bin lira göstermeleri de dikkat çeken bir unsurdu. "Madem öyle, 200 bin lira verelim araziyi bize satsınlar" diyenler oldu.

KÖY MUHTARIYLA GÖRÜŞTÜM

Bunun üzerine ben de Ulamış Köyü Muhtarı Kadir Girgin'i aradım ve köyde arazi fiyatlarının ne kadar olduğunu ve Soyerlerin arazisinin kaç lira edebileceğini sordum. Köyde bu tür zeytinlik olan arazilerin dönümünün 10 bin liradan başladığını ve 100-150 bin liraya kadar çıktığını ifade eden muhtar Girgin, Soyer çiftinin arazisinin de kadatsral yol kenarında olması nedeniyle çok değerli olduğunu söyledi.

BU RAKAM GERÇEKTEN KOMİK

"Yani neresinden baksanız dönümü 40-50 bin lira eder o zaman" deyince Girgin, "50 de eder 70 bin TL de... Hele daha küçük bir arazi olsa dönüm fiyatı daha yüksek bile olabilir. Çünkü küçük yerler daha çok rağbet görüyor. 1 dönüm, 2 dönüm olup yol kenarında ve güzel manzaraya sahip olanlar için dönüm başına 200 bin lira isteyenler bile var" dedi. Yani köyün uzun yıllardır muhtarlığını yapan Kadir Girgin'in verdiği bilgilere göre Soyer çiftinin arazisi su içinde 1 milyon lira ediyor. Hatta 1.5-2 milyonu bile bulabilir. Arazinin elektriği, her şeyi var. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın bu arazi için beyan ettikleri 100 bin liralık değer çok komik...

SOYER ÇİFTİ İZAH EDEMİYOR

Bu skandalın bir bölümü... Sıkma tesisi ve sulama havuzu yapmak için izin alıp havuzlu villa inşa etmelerinin ise, hiçbir izahı yok. Dünkü yazımızda bu haberi hazırlarken Başkan Soyer'i aradığımı ve bir geri dönüş yapılmadığını söylemiştim. Soyer çifti, dün de sessiz kaldı. Susuyorlar. Çünkü izah edemiyorlar... Atalarımızın da dediği gibi "Sükut ikrardan geliyor"...









SEFERİHİSAR NİMET NİMET!

YENİ ASIR'ın konuyla ilgili haberine dün sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı. İşte onlardan bazıları:

● O.Nuri Haşlak: Bay solcularda bir villa tutkusu başladı sorma gitsin, gazeteci, vekil, başkan vs...

● Bülent Dağdelen: Bunlar iktidar olduklarında Allah yazmışsa bozsun, genel başkanı, genel sekreteri, milletvekilleri her şeye el koyacaklarmış. Peki bunların mallarına kim el koyacak onu merak ediyorum...

● Murat Canatak: Seferihisar nimet, nimet :)

● Yılmaz Aslan: Ama bisiklete biniyor

● Pirhan: Nimet nimet.

● Kürşat Akın: Burayı belediye çalışanlarının kullanımına aşacaklarmış :)

● Sağduyulu Yaklaşım:

Millet ideolojik düşüncelerini bir tarafa bırakıp, bu yapılanları görmeli, kaybeden halk olarak hepimiz oluyoruz.

● Serap Sarışen Zararcı:

10 yıl Seferihisar'da yaşayan biri olarak Soyer'in neler yaptığını ve yapacağını iyi biliriz. Hatta kendisini eleştirenlere bile elindeki yetkileri kullanarak nasıl linç operasyonu yaptırdığını yaşayan ve bilen birisiyim.

● Yunus: Zeytinleri havuzda ayakları ile ezecekler zaar...

● Fatih Yavuz: Flamingoların da başkanı olan Tunç Soyer,İzmir'de zeytinlik araziye kaçak villa yapmış. 2 gün sonra bir Atatürk heykeli açılışı yapar göklere çıkar...

Erhan GÜLENÇ

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