AK Parti'den İzmir'deki toplu ulaşımda 90 dakika uygulamasına dönülmesi çağrısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesine toplu ulaşımda 90 dakika uygulamasına geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Sürekli, Menderes'teki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Menderes İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, partilerinin yola güçlenerek devam edeceğini belirtti.

AK Parti'nin Menderes'te daha önce büyük çalışmalara imza attığını kaydeden Sürekli, CHP'li belediyecilik döneminde ise ilçenin geri kaldığını savundu.

"Adamlar ne yazık ki Menderes'i geri götürdüler." diye konuşan Sürekli, ilçeyi yeniden AK Parti hizmetleriyle buluşturmak için çalıştıklarını, 2019'da yarım kalan başarı hikayesini tamamlayacaklarını, bunun yolunun da vatandaşların gönlüne girmekten geçtiğini ifade etti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARI

Sürekli, sadece Menderes'te değil, tüm ilçelerde ve büyükşehirde çalışmalarını sürdüreceklerine işaret ederek, "Toplu ulaşımdaki 90 dakika uygulamasını yeni belediye başkanı 120 dakikaya çıkararak zam yaptı ve düzeni bozdu. Geldiğinizden beri ulaşıma yüzde 45 zam yaptınız, en çarpıcı icraatınız da bu oldu. Menderes'ten ilan ediyorum, toplumda beklenti var. 90 dakika uygulamasına geri dönün." diye konuştu.

İzmir'de AK Parti'nin gönül seferberliğini sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyarak sürdürdüğünü aktaran Sürekli, ilçe teşkilatlarıyla gece gündüz demeden çalışıp partiyi 2023'e hazırlayacaklarını belirtti.

"ÇAV BELLA" TARTIŞMASI

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise İzmir halkının kararlarına saygı duyduklarını ifade ederek, "Demek ki kendimizi tam anlamıyla anlatamamışız. Kabahati kendimizde arıyoruz. İzmir'in tamamında AK Parti hizmet bayrağı dalgalandıracağız." dedi.

Türkiye'nin muasır medeniyetler yolculuğuna İzmir'in dahil olamadığını ifade eden Zeybekci, "Bunu rakamlar söylüyor. İzmir'e 20 milyon turistin geldiğini düşünün. Biz bunun hayalini kurduk ama İzmir'in buna hazır olması lazım. İzmir bütün bunların tamamına kapısını kapatmış durumda." diye konuştu.

Zeybekci, AK Parti'nin hiçbir işini yarım bırakmadığını, İzmir sevdasının da yarım kalmayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Muasır medeniyet yolunda İzmir, Türkiye'ye dahil olacak. İzmir Marşı'na, 10. Yıl Marşı'na ne oldu? İzmir sokaklarında Çav Bella ile dolaşmak ne demek? Niyetleri başka, bir muhalefet partisinin genel başkanını düşünün, iktidara gelmek gibi bir niyeti yok. Tek hedefi CHP'nin başında kalmak. Biz onların derdinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz."

Mevcut AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Artçı'nın tek aday olduğu kongre toplantısına İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve delegeler katıldı.