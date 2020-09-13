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Araçlara çarptı yan yattı: 3 yaralı

'in ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle normale döndü.

Araçlara çarptı yan yattı: 3 yaralı

AA

13.09.2020, 08:31

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 35 AR 7169 plakalı panelvan, İnönü Caddesi Poligon Bölgesi'nde park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan ve ekiplerin müdahalesi sonucu çıkarılan 3 kişi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesiyle normale döndü.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde aracın park halindeki araçlara çarpması ve çevredekilerin yardım amacıyla kaza yerine koşmaları yer alıyor.

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