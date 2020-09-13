Bu ne hal Buca!

İzmir'in Buca ilçesindeki balık hali, korona virüs tedbirlerini hiçe sayan görüntülere ev sahipliği yaptı. Gece saatlerinde deniz ürünlerini almaya gelen işletmeciler ve vatandaşlar ile balık satıcılarının pek çoğu, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Alışveriş boyunca dip dibe olan alıcı ve satıcılar, günlerdir yükselişe geçen Kovid- 19 salgınının yayılmasına adeta destek oldu.
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