Çocuk sesine sinirlenip balkonuna pankart astı

Erzene Mahallesi'nde yaşayan H.A. pankartta "İzmir'in en sessiz ve sakin semti Profesörler Sitesi olarak mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu istemiyoruz" ifadesini kullandı. Anaokulu sahiplerinden Hasan Taçgel, "Çocuklar sabah ve akşam birer saat bahçede oynuyor. Pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak olumlu cevap alamadık. Pankartta 'semt sakinleri' adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla sorunumuz yok" diye konuştu.