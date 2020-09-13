  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çocuk sesine sinirlenip balkonuna pankart astı

Çocuk sesine sinirlenip balkonuna pankart astı

'in Bornova ilçesinde yaşayan H.A., evinin karşısındaki anaokulundaki çocuk sesinden rahatsız olunca balkonuna pankart astı.

Çocuk sesine sinirlenip balkonuna pankart astı
Giriş Tarihi: 13.9.2020

Erzene Mahallesi'nde yaşayan H.A. pankartta "İzmir'in en sessiz ve sakin semti Profesörler Sitesi olarak mahallemizin huzur ve sessizliğini bozan bu anaokulunu istemiyoruz" ifadesini kullandı. Anaokulu sahiplerinden Hasan Taçgel, "Çocuklar sabah ve akşam birer saat bahçede oynuyor. Pankartı asan komşumuzla görüşmeye çalıştık ancak olumlu cevap alamadık. Pankartta 'semt sakinleri' adına yazıyor ama hiçbir komşumuzla sorunumuz yok" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çocuk sesine sinirlenip balkonuna pankart astı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA