  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Karşı şeride geçti, 3 metre yükseklikten alt yola düştü

'de korkunç olay! Karşı şeride geçti, 3 metre yükseklikten alt yola düştü

'in ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen ve bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola düştü. Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Kadir Akay, yaralandı.

İzmir'de korkunç olay! Karşı şeride geçti, 3 metre yükseklikten alt yola düştü

13.09.2020, 13:28

İzmir'in Bayraklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki araç takla attı. Olayda araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. idaresindeki 35 AV 4979 plakalı otomobil, Bayraklı yönüne doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, takla attıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kazada yaralandığı belirlenen Kadir A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de korkunç olay! Karşı şeride geçti, 3 metre yükseklikten alt yola düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA