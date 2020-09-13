İzmir'de korkunç olay! Karşı şeride geçti, 3 metre yükseklikten alt yola düştü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün idaresindeki araç takla attı. Olayda araç sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre kaza, saat 12.00 sıralarında Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. idaresindeki 35 AV 4979 plakalı otomobil, Bayraklı yönüne doğru seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, takla attıktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kazada yaralandığı belirlenen Kadir A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
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