  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Kaçakları feribot yolcuları fark etti

Kaçakları feribot yolcuları fark etti

Kaçakları feribot yolcuları fark etti
Giriş Tarihi: 13.9.2020

DENİZ ortasında motorsuz ve küreksiz şişme botta mahsur kalan 19 kaçak, Bodrum-Datça seferi yapan feribot sayesinde kurtuldu. Bodrum'dan Datça'ya gitmek üzere dün sabah saat 09.00'da yola çıkan Kemal Reis isimli feribottakiler, Datça'ya yaklaştıklarında bir lastik botta çok sayıda kişinin mahsur kaldığını gördü. Kaptan, feribotu motoru ve küreği olmayan lastik bota yaklaştırıp Sahil Güvenlik'e haber verdi. Feribot, Sahil Güvenlik ekipleri gelinceye kadar yaklaşık 1 saat botun yanından ayrılmadı. Bölgeye gelen ekipler, kaçakları Sahil Güvenlik botuna alarak Datça Limanı getirdi. Feribot da seferine 1 saat gecikmeli devam etti ve Datça'ya ulaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

ÇEŞME AÇIKLARINDA DA 9 SIĞINMACI KURTARILDI
İZMİR'İN Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı. Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

TUBA AYHAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaçakları feribot yolcuları fark etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA