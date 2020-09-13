Kaçakları feribot yolcuları fark etti

DENİZ ortasında motorsuz ve küreksiz şişme botta mahsur kalan 19 kaçak, Bodrum-Datça seferi yapan feribot sayesinde kurtuldu. Bodrum'dan Datça'ya gitmek üzere dün sabah saat 09.00'da yola çıkan Kemal Reis isimli feribottakiler, Datça'ya yaklaştıklarında bir lastik botta çok sayıda kişinin mahsur kaldığını gördü. Kaptan, feribotu motoru ve küreği olmayan lastik bota yaklaştırıp Sahil Güvenlik'e haber verdi. Feribot, Sahil Güvenlik ekipleri gelinceye kadar yaklaşık 1 saat botun yanından ayrılmadı. Bölgeye gelen ekipler, kaçakları Sahil Güvenlik botuna alarak Datça Limanı getirdi. Feribot da seferine 1 saat gecikmeli devam etti ve Datça'ya ulaştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.



ÇEŞME AÇIKLARINDA DA 9 SIĞINMACI KURTARILDI

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı. Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

TUBA AYHAN