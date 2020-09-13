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Konak’ta operasyonu

Konak’ta kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla bulundukları yerlerde büyük bir sorun haline gelen hurda araçlar tek tek kaldırılıyor. , ve Konak Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde, sahipleri tarafından unutulan ve zaman içinde hurdaya dönerek görüntü ve çevre kirliliği meydana getiren hurda araçlar çekiciler aracılığıyla toplanıyor.

Konak’ta hurda araç operasyonu

13.09.2020, 12:50

Konak genelinde uygulanan bu ortak çalışma son olarak Mersinli Mahallesi 1. Sanayi Sitesi'nde gerçekleştirildi. Sanayi esnafının şikayetlerini değerlendiren Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan ortak çalışma ile 18 hurda araç bulundukları yerden kaldırıldı.



OPERASYON SONRASI TEMİZLİK YAPILDI
Yapılan operasyonla kötü amaçlar için kullanılan, güvenlik sorunu oluşturan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 18 hurda araç çekicilerle Menemen Hurda Araç Merkezi'ne götürüldü. Operasyon sonunda Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de hurda araçlardan boşalan alanları temizleyerek çöpten arındırdı.



YIL İÇİNDE 108 ARAÇ KALDIRILDI
Konak ilçe sınırları içinde bu yıl toplam 108 hurda araç bulundukları yerlerden kaldırılarak Menemen Hurda Araç Merkezi'ne götürüldü. Görüntü ve çevre kirliliği oluşturan, meydana getirdiği kirlilikle halk sağlığını tehdit eden hurda araçların ilçe genelinde kaldırılmasına devam edilecek.

İHA

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