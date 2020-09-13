“Körfez’de yüzmek için önce dereleri arıtın”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Körfez'de yüzme ile ilgili vaadi, uzmanlara inandırıcı gelmiyor. Daha önce Körfez'i temizlemek için yapılması gerekenleri anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, 'Yüzülebilir bir körfez' için ön şartın derelerden akan organik kirliliğin arıtılması olduğunu ifade etti.

'BU ÖNLEMLER GEÇİCİ'

Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgili önlemlerinin geçici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, dere yataklarının betonlanmasının çok büyük bir hata olduğunu ifade ederek, "Böyle yaparsanız kokar çünkü suyla toprağın arasına bir set çekiyorsunuz. Normalde o kokuyu toprak emer. Tunç Soyer, Manda Deresi'nde biriken 6 metrelik pisliğin temizlendiğini açıkladı. Ancak o pisliği temizlemek önemli değil. Gelen suyun temizlenmesi lazım. Bütün derelerin etrafına zabıta konulabilir. Bu şartlar altında İzmir Körfezi'nde yüzebilmek bir hayal. Hala daha derelerden çok ciddi miktarda organik kirlilik geliyor. Asıl noktamız iç körfez. Burada resifler atılabilir ve olta balıkçılığı cenneti yapılabilir" açıklamasını yaptı.