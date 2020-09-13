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Haberler İzmir Korkunç kazanın görüntüleri çıktı

Korkunç kazanın görüntüleri çıktı

'in Buca ilçesinde, kaldırıma çıkan otomobilin altında kalarak ağır yaralanan 'nın (20) 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Korkunç kazanın görüntüleri çıktı
Giriş Tarihi: 13.9.2020

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkması ve Tuna'ya çarpıp sürüklemesi yer alıyor. Kaza, önceki sabah 08.30 sıralarında, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, kaldırıma çıkıp, işe gitmek için dolmuş bekleyen Gülşah Tuna'ya çarptı. Bir avukatlık bürosunda çalışan genç kadının iki ay önce sosyal medya hesabından eşiyle kendi alyansının fotoğrafını, "Kaderle bağlı iki alyans" notuyla paylaştığı görüldü.



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