Korkunç kazanın görüntüleri çıktı

Öte yandan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıkması ve Tuna'ya çarpıp sürüklemesi yer alıyor. Kaza, önceki sabah 08.30 sıralarında, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, kaldırıma çıkıp, işe gitmek için dolmuş bekleyen Gülşah Tuna'ya çarptı. Bir avukatlık bürosunda çalışan genç kadının iki ay önce sosyal medya hesabından eşiyle kendi alyansının fotoğrafını, "Kaderle bağlı iki alyans" notuyla paylaştığı görüldü.





