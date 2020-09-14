65 metre uzunluğunda 18 ton ağırlığında! İzmir'den Ordu'ya kadar böyle gidecek

Ordu'nun Akkuş ilçesinde kurulacak olan rüzgar enerji santrali için İzmir'den tıra yüklenen rüzgar türbininin kanatları Tokat'tan geçti. Her biri 65 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığında olan üç kanat parçasını taşıyan tırlar Niksar'da mola verdi. Burada tırlardan başka bir araca yüklenen dev kanat yola çıktı. Trafiğe kapatılan yolda dev kanatların geçişini, sürücüler dikkatle izledi. Argan yaylasına kurulacak olan 3 adet rüzgar gülünün taşıma işleminin 50 gün sürmesi bekleniyor





1100 KİLOMETRE UZAKTAN 3 GÜNDE GETİRİLDİ, 48 KİLOMETRELİK YOLU 3 GÜNDE KAT EDECEK

Ordu'da lisans alarak üretime başlayacak özel sektör firmaları türbinleri treylerle İzmir'den Tokat'a 3 günde getirildi. Argan Yaylası'na taşınan 4MW'lı türbin kanatlarını yolculuğu ise ekiplere zor anlar yaşattı. Dar ve virajlı yollarda ağaçlar, teller nedeniyle oldukça yavaş ilerleyen araçların bölgeye 3 günde ulaşması planlanıyor.

Nakliye firmasının operasyon müdürü Ömer Çelensu, İzmir'den Tokat'a bin 200 kilometrelik yolu 3 günde geldiklerini ifade ederek, "Niksar'da aktarma sahasında kanatları vinçle kanat taşıma aparatı (Rotor Blade Adaptor) araca yükledik. Akkuş RES'e bu aparatla taşıma yapılacak. Kanadımızın buradan 48 kilometre uzaktaki RES'e çok enteresan 3 günde taşıyabiliyoruz. Çünkü çok yavaş hareket etmek zorundayız. Yolda ağaçlar ve sanat yapılarına zarar vermemek için 65 metre olan kanadımızı 40 derecelik açı ile yükseğe kaldırarak taşıma yapmaktayız" dedi.





9 RÜZGAR GÜLÜ KANADI 50 GÜNDE TAŞINACAK

Çelensu, 3 rüzgar gülünün 9 kanadını yaklaşık 50 günde taşımayı planladıklarını sözlerine ekledi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden yüklenen RES'in diğer dev parçaları da başla bir firma tarafından tırlarla taşındı. Trafiğin kapatıldığı yolda ilginç görüntüler yaşandı.