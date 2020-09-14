İzmir'de, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen açık deniz balıkçılık yarışması "14. Tuna Masters Alaçatı"da ilk gün sona erdi. Çeşme ilçesindeki Port Alaçatı Marina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde, 52 tekne için kayıt yaptırıldı.
Büyük ilginin olduğu yarışmada "Ata Akıncı" adlı tekneyle turnuvaya katılan Ahmet Akıncı, Erdil Erdin, Ümit Meriç ve Burak Galip Akkurt'tan oluşan ekip, karaya 68,7 ve 86,5 kilogramlık orkinoslarla döndü.
Açık deniz balıkçılık turnuvasına büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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