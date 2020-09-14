  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Açık deniz balıkçılık turnuvasına büyük ilgi

Açık deniz balıkçılık turnuvasına

Açık deniz balıkçılık turnuvasına büyük ilgi
Giriş Tarihi: 14.9.2020

İzmir'de, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle özel kurallarla gerçekleştirilen açık deniz balıkçılık yarışması "14. Tuna Masters Alaçatı"da ilk gün sona erdi. Çeşme ilçesindeki Port Alaçatı Marina'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmanın ilk gününde, 52 tekne için kayıt yaptırıldı.

Büyük ilginin olduğu yarışmada "Ata Akıncı" adlı tekneyle turnuvaya katılan Ahmet Akıncı, Erdil Erdin, Ümit Meriç ve Burak Galip Akkurt'tan oluşan ekip, karaya 68,7 ve 86,5 kilogramlık orkinoslarla döndü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Açık deniz balıkçılık turnuvasına büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA