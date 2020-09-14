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Araçların parçalarına ayrılıp satıldığı çiftlik evine operasyon

'in Tire ilçesinde, yakalama kaydı ve hacizli araçların parçalarına ayrılarak satıldığı tespit edilen bir çiftlik evine yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Araçların parçalarına ayrılıp satıldığı çiftlik evine operasyon

14.09.2020, 13:32

Çayırlı Mahallesi Karşıyaka mevkisinde L.K. isimli şahsın çiftlik evinin bahçesinde lüks araçların olduğu ve bu araçların parçalarına ayrılarak satıldığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çiftlik evine operasyon düzenlendi.



Evin, L.K.'nın abisi olan ve halen cezaevinde B.K.'ya ait olduğu, Ford Ranger marka hacizli ve yakalamalı aracın yaklaşık 8 ay önce buraya getirildiği, H.S. isimli şahsa ait aynı marka, model ve renkte olan aracın plakasını kopyalayarak kullanıldığı, sonrasında parçalarına ayrılarak satıldığı belirlendi. Çiftlik evinde bulunan Renault Kango marka aracın da yapılan sorgusunda yine hacizli ve yakalama kararı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan L.K. ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İHA

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