Bayraklı’da büyük soruşturma!

İzmir Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma için elde ettiği 114 mavi klasör, 10 plastik klasör ve ayrıca 76 klasörün içeriğinin yer aldığı CD'leri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndererek, Sayıştay denetçisi bilirkişinin dosyaları inceleyip Karabağ'la birlikte toplam 64 belediye çalışanının sorumluluklarının belirlenmesini istedi.

BAKANLIK İZİN VERDİ

İddiaya göre belediye, 2013'te 22, 2014'te 72, 2015'te 163, 2016'da 162 ve 2017'de 19 Eylül'e kadar 68 adet doğrudan alımı belediye şirketi Bay- Bel A.Ş üzerinden yaptı. Bu alımlar ya sadece BayBel'den tek teklif alınarak ya da alınan diğer teklifler değerlendirme dışı bırakılarak yüksek fiyatla BayBel'e verildi. Yine iddiaya göre, alıma konu mal veya hizmet önce şirket tarafından firmalardan satın alındı ve yüksek bedelle belediyeye satılarak belediye zarara uğratıldı. Bununla ilgili Zabıta eski Müdürü Gürsel Doğru tarafından yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı, Karabağ ve 63 belediye çalışanı için soruşturma izni verdi. Ancak bu izne personel tarafından itiraz edildi. En son Danıştay 1. Dairesi soruşturmanın önünü açan bir karar aldı. Bunun üzerine dosya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

Cumhuriyet Savcısı Murat Efe de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz haftalarda bir yazı ile soruşturma evraklarının yer aldığı yüzlerce klasör gönderdi. Efe, 3 kişilik Sayıştay'dan bilirkişi heyeti seçilerek kusurlu eylemi bulunanların tespitini istedi.

DOSYALAR ANKARA'DA

2013 ile 2017 arasında doğrudan alımla ihaleye çıkıp BayBel'den yaptığı alımlar arasında toplam yüzbinlerce liralık tören veya etkinlik organizasyon işi dikkat çekiyor. Belediyenin piyasadan daha ucuza alabileceği iş ve hizmetleri kendi şirketi üzerinden daha pahalıya alıp şirkete para aktarılmasıyla ilgili uzmanlar, "Bu yöntemle belediyenin parası İçişleri ve Sayıştay denetiminde olmayan şirkete aktarılıyor" yorumunda bulunda.

ERHAN GÜLENÇ