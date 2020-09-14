Buca’nın kardelenleri can suyu bekliyor

İzmir'in Buca ilçesinde 9 yıl önce bir avuç gönüllü tarafından kurulan Çocukları ve Aileleri Koruma Spor Kulübü Derneği, dezavantajlı bölgelerde yaşayan suça eğilimli ve madde bağımlılarının da bulunduğu çok sayıda genci topluma kazandırdı.

YÜZLERCE GENCE DOKUNDU

Ekonomik sıkıntı çeken birçok genç; adını bile bilmedikleri spor ve kültür-sanat dallarıyla tanıştı, hayalini bile kuramadıkları üniversitelerin sıralarına oturdu. Emekli hemşire Özgül Gedikli önderliğinde bin kişinin hayatına dokunan dernek, son bir yıldır ise maddi imkansızlıklardan dolayı faaliyet gösteremiyor. Buca'da yaşayan emekli hemşire Özgül Gedikli, bundan 9 yıl önce mahalleli 30 gencin, içine yabancı madde koyarak soda şişelerini patlattığını fark etti. Evinin balkonundan görünen boş araziyi mesken tutan gençlere yaklaşarak onları spora özendirmeye gayret eden Gedikli, kurduğu iletişim sayesinde yıllar içinde yüzlerce genci spora kazandırdı. 2011'de 30 gençle başlayan oluşumun bin kişiye ulaştığını ifade eden Gedikli, maddi imkansızlıklar nedeniyle bir yıldır faaliyet yapamadıklarını söyledi.

'BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞTİ'

Derneği kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen Gedikli, "Madde bağımlısı çocuklarımızı topluma kazandırdık. Çocuklarla tanıştığımızda hiçbirinin üniversiteye gitme hayali yoktu. Bu yıl 20 gencimiz üniversite kazandı. Spor, sanat ve kültürle iç içe oldular ve bakış açıları değişti. Şimdi derneğimiz yok ve başladığımız yere, bu araziye geri dönmek istemiyoruz. Bize uzanan eller olsa daha fazla çocuğun hayatını kurtarırız" dedi.