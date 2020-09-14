Ege Üniversitesi’nde ameliyatlar durduruldu

İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde anestezi çalışanlarının izolasyona alınması üzerine tüm elektif (acil olmayan) ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu. EÜ Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı'nda yatan bir hastada Kovid-19 çıktığı ve bu nedenle anestezi çalışanlarının bir bölümünün karantinaya alındığı öğrenildi. Karantinadaki sağlık çalışanlarının rutin çalışmayı etkileyecek düzeyde olması sebebiyle acil dışı ameliyatlar ikinci bir talimata kadar durduruldu.

TÜM BİRİMLERE GİTTİ

Başhekimlik tarafından 'çok ivedi' notuyla Ege Üniversitesi Hastanesi'nin tüm ana bilim dallarına tek tek gönderilen yazıda, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nda yatmakta olan Kovid- 19 tanılı bir hastadan kaynaklı kontaminasyon nedeniyle 'rutini etkileyecek derecede' anestezi çalışanının izolasyona alındığı belirtildi. Anestezi servisi çalışanlarının bir bölümünün de karantinaya alınması üzerine elektif ameliyatların durdurulduğu bildirildi.